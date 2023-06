Tropea, il consigliere Piserà interviene su strisce blu e segnaletica stradale

Sono due gli interventi urgenti in materia di viabilità cittadina che il consigliere di minoranza Antonio Piserà ha sollecitato, sotto forma di istanza, all’assessore alla Viabilità Erminia Graziano, al sindaco di Tropea Giovanni Macrì e, per conoscenza, anche al Comando della Polizia municipale. «In vista dell’imminente stagione estiva – scrive il consigliere Piserà -, periodo nel quale la cittadina vede un notevole aumento del traffico veicolare, occorre affrontare le criticità esistenti che gravano sul traffico e sulla segnaletica stradale». La prima questione posta in evidenza riguarda l’eliminazione delle strisce blu su via Ignazio Fazzari. Secondo il consigliere, «le strisce blu attualmente presenti restringono notevolmente la carreggiata su questa strada a doppio senso, causando problemi al flusso del traffico. Inoltre, sottolineo che queste strisce blu sono in contrasto con l’articolo 7 comma 6 del Codice della Strada, il che le rende potenzialmente illegittime. Pertanto, nell’istanza presentata, si chiede l’immediata eliminazione di tali strisce».

L’altra questione citata nel documento tocca la recente installazione del segnale di direzione obbligatoria a destra posto all’incrocio tra via Mattia Preti e viale Don Mottola. Antonio Piserà afferma che tale segnaletica «causa un considerevole disagio ai residenti della zona e potrebbe creare problemi di traffico all’incrocio dell’Annunziata. Questo perché i residenti e i veicoli pesanti sono costretti a fare un percorso più lungo e complesso per raggiungere le loro destinazioni, tra cui il mare e le attività commerciali locali». Di conseguenza, il consigliere chiede che il sindaco e l’assessore alla Viabilità «rivedano urgentemente questo tipo di segnaletica». Infine, Piserà rimarca «l’importanza di affrontare tali questioni in maniera tempestiva, per garantire una viabilità fluida e sicura per residenti e visitatori durante il periodo estivo. Invito pertanto il sindaco, l’assessore alla Viabilità e tutti gli enti competenti a prendere in considerazione l’istanza presentata, al fine di migliorare la qualità della vita e – conclude Piserà – la sicurezza stradale per i cittadini di Tropea».

