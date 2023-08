A Tropea la promozione del dialogo fra i popoli grazie al Festival “Culture a confronto”

Il 20 e 21 agosto, Tropea torna a fare da salotto naturale per ospitare il Festival internazionale della cultura popolare “Culture a confronto”, organizzato dall’omonima associazione Culture a confronto presieduta da Andrea Addolorato – rappresentante nazionale della Federazione italiana tradizioni popolari -, con il supporto di Antonino D’Aloi, Maria Carmela Crisafio e Concetta Lorenzo. La grande kermesse, in cui si mescolano tutte le culture e tutti i popoli del mondo, come oramai consuetudine muoverà dalle ore 20:30 dal centro storico della città sino a giungere ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola dove, alle ore 22, avranno poi luogo la prima e la seconda serata dell’evento condotte da Domenico Guareri – figura da sempre impegnata nella divulgazione di tematiche socio-culturali, presentatore del format “Nella memoria di Giovanni Paolo II” su Rai Uno da ben 9 anni, autore e direttore di grandi eventi come “Festival del sociale”, “Premio Cassiodoro” e “100 anni di Musica”. Quest’anno, per la 11esima edizione della manifestazione, oltre al gruppo folk “Città di Tropea, i piccoli”, si esibiranno i gruppi folkloristici provenienti da: Costa Rica (“Proyeccion Folklorica Kamuk”, città di Guanacaste); Colombia(“Fundación Artistica Revelarte”, città di Tunja); Equador (i due gruppi “Ayllullakta” e “Wayrapamushkas”, città di Santa Ana de losRíos de Cuenca);

Argentina (“Ballet Cultural Argentino”, città di Moreno); Sud Africa (“VusaniIsizweMawundlu Youth Development Organization”, città di Durban); Polonia (“The Song and Dance Ensemble Miechowiacy”, città di Miechów).

Fulcro dell’evento sarà poi la consegna, per il settimo anno consecutivo, del “Premio culture a confronto”. L’opera, realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato, rappresenta il riconoscimento che l’associazione conferisce a coloro che si contraddistinguono nel campo della promozione del dialogo fra i popoli. Tropea ancora una volta si fa dunque promotrice di accoglienza, sostenitrice del dialogo fra culture e di straordinari momenti di arte e spettacoli, ospitando con grande calore ed amicizia tutti i gruppi folkloristici di prestigio internazionale che verranno ad esibirsi per far conoscere le proprie tradizioni popolari nel solco di una spiritualità rinnovata.

