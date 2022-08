A Tropea va in scena il Festival “Culture a confronto, storie di popoli” -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

di Saverio Caracciolo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ieri sera a Tropea era forte la voglia di ripartire con la X edizione del Festival “Culture a Confronto – Storie di Popoli”. Nonostante la minaccia di un forte temporale in arrivo, il presidente e organizzatore dell’evento Andrea Addolorato, dopo una breve conferenza stampa con il consueto scambio di doni tra i vari gruppi provenienti da Messico, Polonia, Senegal e alla presenza del gruppo Folk città di Tropea, ha dato il via alla sfilata per le vie della cittadina tirrenica dall’ hotel Tropis. [Continua in basso]

Prima di giungere sul piazzale dove sorge lo scoglio del Santuario di Santa Maria dell’Isola, dove si doveva svolgere l’evento, un forte temporale ha però costretto i partecipanti a rifugiarsi nei locali tropeani e la manifestazione è proseguita all’ interno dell’hotel Tropis, dove hanno avuto luogo le esibizioni tra balletti e usanze tipiche. Durante la serata sono stati conferiti i premi “Culture a Confronto”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a tre illustri personaggi: a Sergio Crocco per la sua associazione di beneficienza “La Terra di Piero”, impegnata a sostenere le persone in difficoltà, non solo a Cosenza ma soprattutto in Africa; ad Adele Laface per la sua straordinaria capacità di integrare i dialetto calabrese, siciliano e napoletano, sapendoli anche interpretare con la sua magica voce, e infine al regista, Ciro D’Aniello, alcune volte collabora anche con il programma Rai Linea Verde, che ha dato spazio anche alla città di Tropea.

La serata è stata condotta dal noto presentatore Domenico Gareri; tra i presenti, oltre a Francesco Monteleone, presidente del consiglio comunale di Tropea in rappresentanza dell’amministrazione, anche Franco Megna, segretario generale della FITP che ha espresso l’orgoglio della Federazione nell’essere presente all’evento e ha sottolineato l’intenzione di volerlo sostenere in quanto iniziativa di grande significato artistico, culturale ma anche spirituale.