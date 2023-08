Parghelia inizia a cambiare aspetto grazie ai ragazzi del Servizio civile universale

Proseguono le attività del gruppo che, dopo un intervento di manutenzione straordinaria in piazza Europa, ha dato il via anche alla campagna di riciclo dell'alluminio

Il tempo avverso di questi giorni ha un po’ modificato la scaletta delle numerose attività messe in cantiere dai ragazzi del Servizio civile universale, assieme all’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro. Così, la loro attenzione è andata a focalizzarsi sulle condizioni di abbandono in cui versava la fontana di piazza Europa, soffocata da erbacce e bisognosa di manutenzione anche alle tubature. Assieme ad alcuni amministratori locali, è stata dunque eseguita la manutenzione straordinaria della vasca dei pesci con la sostituzione delle tubature obsolete. Dal fondale è stato poi raschiato tutto il muschio che negli anni si era accumulato, mentre la parte centrale della fontana è stata completamente ripulita dalle erbacce e restituita agli originari splendori. Contestualmente alle operazioni di recupero della vasca, in vari punti di Parghelia sono state anche effettuate le installazioni degli appositi contenitori in cartone per il riciclo delle lattine, dando quindi il via alla campagna di riciclo con il motto “Ogni lattina vale”.

