Parghelia, nuova ordinanza sindacale che regolamenta i deflussi da Michelino

Per limitare ingorghi e disagi a residenti e turisti, il sindaco di Parghelia Antonio Landro ha emesso un’ordinanza che istituisce il senso unico di circolazione e il divieto di sosta per via Genova e traversa via Genova e via Mazzitelli. Divieto di sosta anche per le vie Colace, Drago, Sandro Pertini e XXIV Maggio. Disposizioni prese in virtù del fatto che «Parghelia – spiega Landro nell’ordinanza – è diventata meta turistica di considerevole livello e ciò produce un aumento di presenze e quindi di traffico veicolare. Considerando l’attuale regolamentazione a doppio senso di circolazione e il fatto che l’area in questione è interessata dal deflusso dalla località Michelino ed insistono nella zona un ufficio postale con sportello Postamat ed altre attività commerciali con notevole afflusso, anche in ragione della dimensione delle sedi stradali», il sindaco ha ritenuto opportuno limitare ingorghi e disagi a turisti e residenti.

Tali obblighi e divieti «sono resi noti con la collocazione dell’apposita segnaletica stradale. In caso di inosservanza – si legge nell’ordinanza – si procederà secondo quanto previsto dal vigente nuovo Codice della strada».

LEGGI ANCHE: “Spiagge sicure 2023”: finanziati pure i Comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Parghelia

Parghelia tra mare e storia: «Avvio estate entusiasmante, puntiamo ad un turismo lento e sostenibile»

Parghelia, il Comune punta a valorizzare il territorio con uno spot cinematografico