Parghelia, il Comune punta a valorizzare il territorio con uno spot cinematografico

L’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro punta ancora più in alto per questo secondo mandato consecutivo e, questa volta, l’intento è di promuovere a 360 gradi il territorio comunale di Parghelia, le sue spiagge, il patrimonio paesaggistico, enogastronomico, la sua storia, la sua arte e la cultura attraverso uno spot cinematografico. Per farlo, la giunta ha recentemente deliberato l’adesione ad un’idea progettuale per la redazione di un Piano di marketing strategico e su misura per il territorio, attraverso la realizzazione di uno spot cinematografico dal titolo “Parghelia, il tuo resort a cielo aperto”. Una frase molto importante, per identificare d’ora in avanti il territorio di Parghelia fortemente in crescita nel settore turistico. Il tutto, non appena sarà pronto, verrà veicolato sui principali canali social, al fine di raggiungere una grande fetta di pubblico, potenziando così la visibilità e l’attrattiva turistica di Parghelia per favorire lo sviluppo del settore terziario, uno dei pilastri principali dell’economia calabrese.

