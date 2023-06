Parghelia, il Comune incassa tre finanziamenti strategici per il territorio

Antonio Landro, sindaco di Parghelia

L’amministrazione comunale di Parghelia ha incassato tre finanziamenti per la progettazione di altrettanti interventi definiti dal sindaco Antonio Landro «strategici e di primaria necessità per tutto il nostro territorio». Il primo, di cui ne avevamo dato notizia qualche tempo fa, riguarda l’illuminazione di tutto il tratto ricadente nel territorio pargheliese dell’ex Strada statale n. 522. «È nostra intenzione mettere in sicurezza la mobilità pedonale di tutto quel tratto, dal confine con Tropea a quello con Zambrone, che rappresenta un po’ la strada dei villaggi per noi – ci ha fatto sapere Landro -, al fine di consentire ai turisti di poter raggiungere comodamente a piedi il centro abitato di Parghelia. Questo, ovviamente, rappresenta il primo importante intervento che getta le basi, in un futuro prossimo, per la realizzazione anche di appositi marciapiedi». [Continua in basso]

Il secondo finanziamento di progettazione ottenuto, interessa esclusivamente il parcheggio a mare de “La Grazia”. «Installare una copertura di pannelli fotovoltaici in quell’area – ha sottolineato Landro -, ci consentirebbe di abbattere significativamente i costi energetici, divenuti insostenibili per le casse comunali, per l’alimentazione delle pompe di sollevamento e gli impianti di depurazione. Tutto ciò, ci sta mettendo abbastanza sotto pressione». Terzultima, ma non meno importante progettazione finanziata, riguarda la messa in sicurezza del cimitero storico del paese: «Una parte di esso – ha sottolineato Landro – è a strapiombo sul torrente Fiume e questo ci preoccupa da un po’. Guardando poi a quanto purtroppo accade in tante parti d’Italia, frane e smottamenti vari, ho inteso intervenire per la messa in sicurezza delle mura perimetrali antiche del cimitero che sono da sempre sottoposte al libero deflusso delle acque piovane in caso di maltempo. Intervenendo con un contenimento esterno, contestualmente accompagnato ad una raccolta puntuale delle acque meteoriche all’interno dell’area cimiteriale, si va ad evitare che le fuoriuscite pregiudichino le mura antiche». Le somme totali finora incassate per queste tre progettazioni si aggirano attorno ai 350mila euro, ma l’amministrazione Landro conta a «stretto giro di poter ufficializzare questi tre importantissimi interventi che mirano a rafforzare il territorio e a dare allo stesso un nuovo impulso di crescita».

