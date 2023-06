Parghelia, con l’istituzione dell’area pedonale si favorisce l’ambiente e la sostenibilità

Il vicesindaco Tommaso Belvedere

L’istituzione dell’area pedonale tra piazza Ruffa e viale Porto Salvo, angolo via XXIV Maggio, tutti i sabati e domeniche, «segna l’inizio di quanto detto in campagna elettorale per rendere Parghelia un resort a cielo aperto». Questo è quanto ci ha fatto sapere il vicesindaco Tommaso Belvedere con deleghe ad Ambiente, Turismo, Sport, Eventi e manifestazioni. E il primo segno di svolta che vara la squadra guidata da Antonio Landro, per questo suo secondo mandato continuativo, evidenzia forti motivazioni ambientali e di sostenibilità. «Tra gli obiettivi di questa amministrazione comunale – si legge infatti nella delibera – c’è quello di prestare particolare attenzione alla sicurezza della mobilità delle persone, ponendo in essere azioni volte a migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani». «Considerato che ci proponiamo di valorizzare nel periodo estivo – periodo di maggior afflusso turistico – le vie del centro, attraverso la pedonalizzazione delle aree ove si concentra la maggiore presenza di cittadini e bambini che usano passeggiare, intendiamo delimitare l’area pedonale urbana secondo le seguenti modalità, salvo eventuali modiche successive funzionali al miglior perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati: tutti i sabati e le domeniche, dal 10 al 30 giugno di ogni anno dalle ore 20 e fino alle 22; dall’1 luglio al 31 agosto di ogni anno dalle ore 20 alle 24». La zona è dunque «interdetta alla circolazione, salvo per i mezzi in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi».

