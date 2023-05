Parghelia, la nuova Giunta comunale è pronta ad insediarsi

L’insediamento della nuova Giunta comunale, guidata per la seconda volta consecutiva da Antonio Landro, è fissato per lunedì 29 maggio alle ore 17,30. Nonostante lo stretto riserbo di tutta la squadra “Parghelia democratica”, stando alle le previsioni, il primo consigliere eletto a sedere potrebbe essere Tommaso Belvedere il quale, nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio scorsi, ha ottenuto un totale di 111 voti. Per la quota rosa invece potrebbe entrare per la prima volta in giunta, Rosa Maria Cutuli, eletta con un totale di 47 voti. Per il gruppo d’opposizione “Guardare la futuro” guidato dal giovane Daniele Vasinton, invece, entrano in Consiglio Pasquale Ferrazzo (eletto con 44 voti totali) e Fabio Minieri il quale ha ottenuto 38 voti. I punti all’ordine del giorno sono dunque la convalida, con eventuali surroghe, dei consiglieri eletti nella scorsa consultazione elettorale; il giuramento del sindaco Antonio Landro la nomina della Giunta comunale, la nomina del presidente del Consiglio; nomina dei componenti della commissione per l’Albo dei giudici popolari ed infine la nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale.

