LaC OnAirport e lo scalo di Lamezia al centro della puntata odierna di Dentro la notizia

“Verso l’estate, la Calabria “decolla” anche con LaC OnAirport”. Si tratta di una nuova scommessa per il network LaC. La postazione televisiva e radiofonica nell’aeroporto di Lamezia al centro della puntata odierna di Dentro la notizia, in onda dalle ore 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Focus anche sui voli e le destinazioni raggiungibili dallo scalo calabrese. Previsto l’intervento via Skype, nell’ambito del format a cura di Pier Paolo Cambareri, del giornalista e scrittore Franco Laratta. In collegamento da Lamezia Terme la nostra inviata Rossella Galati con Cristina Gazzaruso, Unindustria turismo e Francesco Occhiuzzi, conduttore televisivo LaC.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.

