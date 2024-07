La Calabria vola: Occhiuto e Wilson (Ryanair) presentano 11 nuove rotte

Undici nuove rotte aeree da e per la Calabria nel contesto di un piano di investimenti per complessivi 300 milioni. È quanto prevede di realizzare Ryanair nel suo piano di potenziamento per la prossima stagione invernale (le nuove rotte arriveranno a 15 con la stagione estiva 2025): è questo il dato di sintesi di una conferenza stampa del governatore calabrese Roberto Occhiuto e del Ceo di Ryanair Eddie Wilson nella sede della Regione Calabria a Catanzaro. Per quanto riguarda le nuove rotte, interesseranno tutti i tre aeroporti calabresi: in particolare 7 l’aeroporto di Reggio Calabria, 2 l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme e 2 l’aeroporto di Crotone. Ryanair prevede una crescita del 50% il prossimo anno. Sono complessivamente 29 le rotte di Ryanair in Calabria. La conferenza stampa è stata indetta dopo la cancellazione da parte della Regione della addizionale comunale per i passeggeri.

Le nuove rotte

Le nuove rotte su Reggio Calabria sono quelle per Londra, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Katowice, Milano e Pisa, su Lamezia Terme Bruxelles e Tirana, su Crotone Milano e Treviso. A Crotone il prossimo anno sarà attivata una rotta anche per la Germania. Quattro nuove rotte per la summer 2025 anche a Lamezia Terme: Wroclaw, Bucarest, Madrid, e Trieste.

«Ringrazio il presidente Occhiuto – ha detto Wilson – per la lungimirante decisione di eliminare l’addizionale comunale sui passeggeri che era un grosso blocco. Il presidente Occhiuto ci ha ascoltato e ha recepito la nostra richiesta sorprendendoci perché la maggior parte dei politici sono molto attivi nel fare le foto ma poi non fanno seguire i fatti concreti. Mai come adesso – ha aggiunto il Ceo di Ryanair – la Calabria avrà una serie di collegamenti molto ampia, non era mai stato così perché questa regione soffriva sotto l’aspetto della connettività domestica ma anche dell’attrazione turistica. Ora sta anche al territorio rispondere dando al turista qualità». Per Occhiuto si tratta di «un piano di potenziamento del numero di voli e anche delle frequenze dei voli mai visto in Calabria negli anni precedenti. Avremo la winter, la stagione invernale, più popolata da nuovi voli. Questo con un investimento minimo rispetto al ritorno che il turismo calabrese ne avrà alla Calabria».