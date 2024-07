Il più grande maxischermo digitale in un aeroporto del Sud è a Lamezia: ecco il mega ledwall targato Pubbliemme – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

A impreziosire la nuova area partenze dell’aeroporto di Lamezia, inaugurata oggi alla presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto, c’è anche il più grande ledwall installato negli aeroporti del Centro-Sud Italia, targato Pubbliemme. Un successo che premia la professionalità e l’impegno del gruppo e diventa un tassello nel restyling dello scalo.

Per il direttore generale del Gruppo Pubbliemme, Maria Grazia Falduto, non ci sono dubbi: «Questo è un importante investimento. La nostra realtà è specializzata per offrire ai propri brand spazi pubblicitari ad alta tecnologia in tutti i contesti. Questo impianto, per le caratteristiche tecniche, è unico nel Mezzogiorno. Parliamo di 20 metri lineari per 3,20 metri di altezza, quindi con una superficie destinata ai messaggi pubblicitari di oltre 60 metri quadri. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli, quindi impatto estetico, coinvolgimento, tecnologia, versatilità».

Maria Grazia Falduto e il maxi ledwall inaugurato oggi

Un altro importante traguardo dell’azienda che dimostra quanto nel nostro territorio, in Calabria, la parola sviluppo possa essere di moda tutti i giorni: «Certo – scandisce il direttore generale Falduto – Publiemme investe in Calabria. Ha seguito gli investimenti che ha realizzato la Regione, quindi l’ente pubblico, con l’inaugurazione di questa nuova area, la location e l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme».

«Noi come operatori privati – fa rilevare – continuiamo a investire in questo territorio e con l’inaugurazione di questo digitale abbiamo come obiettivo quello di fornire un servizio anche ai passeggeri. Avremo una programmazione di informazione aggiornata in tempo reale con le notizie del territorio dell’Italia e del mondo, ma sul digitale saranno programmati anche gli spot della TV per i nostri brand e anche le campagne di comunicazione istituzionale».

Maria Grazia Falduto e il presidente Occhiuto

Un’azienda che si proietta al futuro: «Pubbliemme ha sempre guardato avanti. Molte volte siamo stati innovatori di progetti che rispecchiano quelle che sono la potenzialità della nostra regione. L’obiettivo è quello di investire in Calabria ma per parlare al resto del mondo», la chiosa finale. Falduto chiude con «i ringraziamenti per le maestranze che hanno lavorato ininterrottamente negli ultimi dieci giorni per la realizzazione del progetto e la messa in esercizio dell’impianto digitale».