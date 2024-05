Un memorial di calcio nel ricordo di Filippo Ceravolo, l’iniziativa a Gerocarne

In occasione del compleanno di Filippo Ceravolo, vittima innocente di mafia, martedì 7 maggio alle ore 9.30 a Gerocarne verrà organizzata una partita di calcio nel campetto a lui dedicato. Filippo era un grande appassionato. Seguiva le partite, giocava a pallone anche in compagnia del papà Martino. La sua drammatica scomparsa ha rappresentato una pagina buia per l’intero comprensorio vibonese. Ad oggi viene ricordato con profondo affetto e stima. Il 25 ottobre del 2012, il 19enne stava percorrendo in auto, dopo aver chiesto un passaggio a causa di un improvviso guasto alla propria autovettura, il tratto di strada tra Pizzoni e Soriano. Qui, il mezzo su cui viaggiavano, è stato centrato da una pioggia di fuoco. L’agguato non lasciò scampo al giovane che, con le dinamiche ‘ndranghetistiche e guerre tra clan che infiammavano le Preserre, nulla aveva di che spartire. La famiglia di Filippo non ha mai chiesto di chiedere giustizia nonostante il trascorrere degli anni e nonostante il grande dolore provato quotidianamente per una assenza che pesa come un macigno sulla vita dell’intero nucleo familiare. L’iniziativa sportiva in programma a Gerocarne diventa dunque occasione per non dimenticare Filippo, per mantenere alti i riflettori sulla vicenda di un figlio “tradito” dalla propria terra. Un giovane strappato troppo presto alla vita. Sport e anche riflessione sui valori della legalità e del rispetto delle regole. Previste premiazioni e la presenza di testimoni di giustizia. Nel frattempo, ieri, un omaggio a Filippo Ceravolo si è tenuto in occasione della partita dell’Ags Soriano di cui il ragazzo era attivo sostenitore.

