Comune di Parghelia: si riconferma Antonio Landro con una vittoria schiacciante

Antonio Landro, sindaco di Parghelia

Rivince in maniera schiacciante il sindaco di Parghelia Antonio Landro, che riconquista la guida politica del Municipio con 626 voti avendo così la meglio sullo sfidante Daniele Vasinton rimasto fermo a 173 preferenze. «Il divario è abissale – commenta a caldo Landro a pochi istanti dalla chiusura dello spoglio elettorale -. Sapevamo che la comunità pargheliese ci avrebbe premiati, sia per quanto riguarda il grande lavoro che abbiamo compiuto compatti fin qui, sia per quanto riguarda il programma elettorale che abbiamo proposto e che ora non esiteremo a mettere in campo. Nonostante queste continue rassicurazioni, personalmente ho preferito rimanere abbottonato e continuare a lavorare sino alla fine. Siamo stati premiati per cinque anni di intenso e proficuo lavoro ed io ringrazio ogni singolo cittadino che si è recato a votare. Questo è un risultato che si commenta da solo, una vittoria schiacciante con l’80% dei consensi che rimarca come la nostra proposta programmatica abbia fatto breccia nella comunità e, soprattutto, nel settore imprenditoriale del nostro territorio che necessita di un grande supporto per un adeguato sviluppo». [Continua in basso]

Daniele Vasinton

Altro commento a caldo è stato poi quello del vicesindaco uscente Tommaso Belvedere, nuovamente a supporto della squadra di Landro: «La campagna elettorale si è svolta con i classici canoni, con qualche attacco sì, ma ha risposto alla grande il paese e noi siamo molto contenti di questo. Vittoria meritata che ha consolidato e sancito il lavoro che abbiamo fatto».

Per la lista vincente “Parghelia democratica” capitanata Antonio Landro (che ha ottenuto 626 voti totali), entrano in Consiglio comunale Tommaso Belvedere (111 voti), Francesco Collia (47 voti), Rosa Maria Cutuli (47), Michele Giacco (56 voti), Andrea Vallone (66 voti), Gabriele Vallone (82 voti), Lorenzo Vallone (73 voti). Restano fuori Francesca Scordia (34 voti), Francesco Simonelli (25 voti) e Vincenzo Laureana (22 voti).

Per la minoranza “Guardare al futuro” guidata da Daniele Vasinton (che ha incassato 173 voti totali), entrano in Consiglio Pasquale Ferrazzo (con 44 voti) e Fabio Minieri (con 38 voti). Restano esclusi Antonella Grillo (32 voti), Giuseppe De Seta (con 2 voti), Antonio Cuturello (con 5 voti), Annunziata Pelliccia (con 18 voti) e Anna Maria Mollo (con 20 voti).

