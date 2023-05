Comunali a Filandari: rivince il sindaco Rita Fuduli

Voto nel segno della continuità a Filandari. A vincere la tornata elettorale è il sindaco uscente Rita Fuduli, pronta a proseguire nel suo incarico e ad amministrare il Comune anche per i prossimi cinque anni di consiliatura. Netta la sua affermazione nei confronti degli altri due candidati a sindaco di Filandari, Fortunato Rotella e Enzo Deodato. Nello specifico, la lista “Con e per la gente” capitanata da Rita Fuduli ha ottenuto 910 voti, ben 735 in più del gruppo “Filandaresi uniti per il cambiamento” guidato da Rotella, fermo a 175 consensi. Sostanzialmente non pervenuta, invece, la lista “Uniti per Filandari” con a capo Deodato, “premiata” dagli elettori con soli 9 voti di suffragio. Per la maggioranza “Con e per la gente”, oltre al sindaco entrano in Consiglio Francesco Cimato (212 voti), Antonino Fuduli (140 voti), Mary Maccarone (130 voti), Francesco Panzitta (103 voti), Gilda Guerrera (76 voti), Gianluca Restuccia (71 voti), Giuseppe Pesce (58). Nei banchi della minoranza siederanno Fortunato Rotella, Giuseppe Mazzeo e Federico Vangeli.

