Gerocarne, Pasquale Vivona è il nuovo sindaco – LIVE

Pasquale Vivona è il sindaco di Gerocarne. La sua lista “Gerocarne Futura”, composta prevalentemente da giovani, ha avuto la meglio sulla “compagine avversaria”. La lista numero due, infatti, denominata “Per Gerocarne” e guidata da Luigi Crispo, pare fosse civetta. Il neo primo cittadino, Pasquale Vivona, ha 29 anni ed è laureato in Economia aziendale. Rappresenta un volto nuovo nella politica locale, non annoverando altre partecipazioni elettorali in passato e rientrato da poco nel paese dove è nato e cresciuto per poi trasferirsi per gli studi e lavoro a Roma. “Intendiamo amministrare la cosa pubblica con trasparenza e al servizio della comunità, – ha dichiarato – avviando un dialogo con i cittadini dell’intero territorio comunale”.

Candidati consiglieri: Antonio Caglioti (cl. ’84); Alessandro Catania (cl.’84); Marilena Crispo (cl.’73); Matteo D’Elia (cl. 2001); Marco D’Elia (cl.’92); Antonio La Rocca (cl. ’84); Alessio Macrì (cl.’96); Michela Paonni (cl.’94); Giuseppe Valensise (cl. 2003).



SEGUONO AGGIORNAMENTI