Comune di Nardodipace: Romano Loielo eletto sindaco – LIVE

Romano Loielo al ristorante con Bruno Censore

Romano Loielo è di nuovo sindaco di Nardodipace. Ha la meglio sul vicesindaco uscente Samuele Maiolo e su Fabio Tassone. Ritorna alla guida del Municipio dopo ben due scioglimenti per infiltrazioni mafiose delle sue precedenti esperienze quale primo cittadino (scioglimento del 2011 e del 2015). Scioglimenti confermati da Tar, Consiglio di Stato e Capo dello Stato. Romano Loielo ha scontato il turno di incandidabilità nelle amministrative del 2017 e potrà quindi insediarsi regolarmente alla guida politica del Municipio, nonostante i tanti addebiti formulati dal Ministero dell’Interno nei suoi confronti. Di recente è stato assolto in Tribunale a Vibo nel processo nato dall’operazione denominata “Uniti per la truffa”, mentre per altre contestazioni ha ottenuto la prescrizione. Dopo il “gelo” calato a Nardodipace in seguito alla nostra inchiesta sui profili shock dei candidati (LEGGI QUI: Comunali a Nardodipace e rischio di infiltrazioni mafiose: i profili shock dei candidati alle elezioni), era circolata negli ambienti politici e non solo una foto che ritrae insieme allo stesso tavolo di un ristorante in zona montana Romano Loielo, alcuni suoi fedelissimi, e l’ex deputato del Pd Brunello Censore da Serra San Bruno. Romano Loielo, dopo anni di militanza nelle fila di Fratelli d’Italia (per tale partito è stato anche candidato alle regionali del 2014), era passato con “Coraggio Italia” di Toti e Quagliariello per infine approdare negli ultimi mesi nell’Udc divenendo di tale partito il vicesegretario provinciale.



