Parghelia, Comune e Proloco accolgono i ragazzi del Servizio civile

I ragazzi del Servizio civile universale di Parghelia

«Ieri abbiamo accolto i nuovi ragazzi che svolgeranno il Servizio civile presso il Comune di Parghelia e la nostra Proloco. Nove unità saranno al Comune e avranno il compito di attuare i progetti nell’ambito della sostenibilità ambientale, sui diritti dei cittadini e sui territori resilienti». Questo è quanto hanno dichiarato gli amministratori da poco insediatisi al Comune di Parghelia. «Altri sette – hanno aggiunto – saranno impegnati presso la sede della Proloco e si occuperanno di riqualificazione sostenibile per una rigenerazione turistica e sociale, sostenibilità turistica e percorso creativo nei beni storici della Calabria». [Continua in basso]

«Tutti progetti concentrati sulla salvaguardia ambientale e la sostenibilità turistica – sottolinea la squadra guidata nuovamente dal sindaco Antonio Landro -, perché siamo convinti che il bene della comunità nasca dalla cura dell’ambiente». Ad accogliere i ragazzi c’erano, per il Comune, i consiglieri Tommaso Belvedere in veste di Operatore locale del progetto (Olp), Gabriele Vallone e Michele Giacco. Era presente anche l’ex assessore Eugenio Mazzitelli che, anch’egli in qualità di Olp, ha dato la disponibilità a seguire i ragazzi. Per quanto riguarda poi la Proloco, c’erano l’Olp Vincenzo Calzona e la presidente Cristina Anello. «Un sincero augurio a tutti i ragazzi nuovi – hanno in fine dichiarato gli amministratori comunali -, affinché sia un anno pieno di soddisfazioni. Un caloroso e affettuoso abbraccio ai ragazzi che hanno terminato il percorso, ma che hanno già dichiarato di continuare a collaborare per la crescita della nostra Parghelia».

