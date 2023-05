Parghelia, tante le novità con l’insediamento della nuova giunta comunale

Giuramento del sindaco Antonio Landro

Premia i consiglieri comunali che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, il riconfermato sindaco di Parghelia Antonio Landro nel comporre la giunta comunale. Assessori sono stati infatti nominati Tommaso Belvedere e Rosa Maria Cutuli. A Belvedere, che sarà ancora vicesindaco, sono state conferite le seguenti deleghe: Ambiente, Turismo, Sport, Eventi e manifestazioni A Rosa Maria Cutuli vanno invece le deleghe ai Servizi sociali, all’associazionismo e alle Pari opportunità. La compattezza della squadra di Landro, che ha caratterizzato il suo primo mandato e tutto l’arco della campagna elettorale, è approdata anche nella prima seduta di civico consesso dove anche i singoli consiglieri comunali di maggioranza hanno ricevuto una delega specifica. Non una delega in bianco, in ogni caso, ma affidata dal primo cittadino nella consapevolezza che la meritocrazia debba andare a braccetto anche con la fedeltà alla squadra e al programma elettorale, evitando colpi di “testa” per strada a scapito della crescita del territorio. In tale ottica, la delega all’artigianato ed alle fiere – che punta ad aprire nuovi scenari e nuove prospettive di crescita per Parghelia in termini di produttività e cura dell’immagine – è certamente al consigliere Michele Giacco, già al lavoro per inserire Parghelia all’interno di un indotto fieristico.

Altro incarico legato alla promozione del territorio è andato al consigliere comunale, Francesco Collia, il quale si occuperà della cura dei rapporti con la frazione di Fitili, così da rendere più inclusivo e solidale l’operato dell’amministrazione. La delicata delega ai tributi ed al bilancio è stata poi conferita al manager Lorenzo Vallone, mentre Andrea Vallone si occuperà di verde pubblico e arredo urbano. Infine, a Gabriele Vallone è stata rinnovata la delega per la pubblica istruzione e la cultura. Resta una scelta della maggioranza, per ora, non assegnare l’incarico di presidente del Consiglio comunale che resta, per come prevede lo Statuto, in mano al sindaco Antonio Landro. Una decisione che «magari più avanti potrà essere presa», hanno fatto sapere gli amministratori. Con la prima seduta d’insediamento, dopo il giuramento del sindaco, sono stati poi nominati i componenti della Commissione elettorale comunale, composta da Gabriele Vallone e Michele Giacco per la maggioranza e da Fabio Minieri per la minoranza. La Commissione per i giudici popolari è invece composta da Andrea Vallone per la maggioranza e Pasquale Ferrazzo per la minoranza. Si è quindi proceduto con la costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo, con Andrea Vallone per la maggioranza e Daniele Vasinton per la minoranza. Stabiliti anche i criteri di nomina da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende. Approvazione anche per la proroga della convenzione ddella segreteria comunale, il regolamento per la Tari, le tariffe per l’anno in corso e la conferma delle aliquote e di detrazione Imu per il 2023.

LEGGI ANCHE: Parghelia, la nuova Giunta comunale è pronta ad insediarsi

Parghelia, maggioranza a lavoro sul nuovo Piano di Protezione civile e “Cis Svelare bellezza”

Parghelia, Comune e Proloco accolgono i ragazzi del Servizio civile