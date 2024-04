Bando per Oss e infermieri a Vibo, la Uil Fpl: «Solo 5 giorni per le domande»

“Senza Parole. Non ci sono termini per definire il bando per 12 Operatori socio sanitari e 12 infermieri a tempo determinato pubblicati dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia il 22 aprile con scadenza il 27 aprile (solo 5 giorni escluso quello di pubblicazione). Tutto questo mentre contestualmente, in pari data, presso gli uffici della Regione Calabria il subcommissario alla Salute convocava i sindacati per discutere – con pochi risultati – di stabilizzazioni e superamento del precariato”. E’ quanto denuncia il segretario generale della Uil Fpl Calabria Walter Bloise. “Come Uil Fpl riteniamo che dare cinque giorni, compreso quello del 25 aprile, per presentare domanda sia l’emblema del cattivo funzionamento della sanità a Vibo Valentia. A Napoli direbbero: “A gatta pe’ jì ‘e pressa, facette ‘e figlie cecate….”.

LEGGI ANCHE: Ospedale di Vibo, tensione per i nuovi “paletti” di entrata nei reparti per i parenti dei ricoverati

Pagamento ticket sanitari, si amplia la rete delle farmacie del Vibonese aderenti al progetto: l’elenco