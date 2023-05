Parghelia, maggioranza a lavoro sul nuovo Piano di Protezione civile e “Cis Svelare bellezza”

Il corso di Parghelia

In attesa di superare la fase burocratica d‘insediamento del Consiglio comunale, la cui prima convocazione è fissata per il 29 maggio alle ore 17,30, la maggioranza si metterà subito a lavoro per l’approvazione, probabilmente al prossimo Consiglio, del nuovo Piano di Protezione civile già redatto. Sull’argomento, la nuova amministrazione pare sia intenzionata ad effettuare probabilmente due distinti incontri pubblici per la presentazione del Piano alla comunità, su Parghelia e Fitili. Altro argomento, tema caldo di questa campagna elettorale appena archiviata, è il Cis – Calabria “Svelare bellezza” ce ha fatto incassare al Comune di Parghelia ben 3,5 milioni di euro. [Continua in basso]

Di questi, un primo stanziamento di circa 310mila euro è già nelle casse comunali e servirà per iniziare i primi lavori pubblici. Il progetto che il Comune di Parghelia ha proposto e che rientra nel cosiddetto Contratto istituzione di sviluppo – Calabria, vede il totale rifacimento degli arredi urbani e dei sotto servizi del corso, al fine di migliorare il collegamento tra il centro urbano e la spiaggia di “Michelino”, recensita tra le più belle d’Europa. Su questo punto cruciale, che certamente cambierà il volto di Parghelia, l’amministrazione Landro intende effettuare degli incontri con la popolazione così da raccogliere eventuali suggerimenti sugli interventi da compiere. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, recentemente oggetto di rifacimento, è volontà degli amministratori apportare alcune significative migliorie attraverso l’illuminazione artistica per dare maggiore risalto ad alcuni palazzi storici e alle caratteristiche scalinate che contraddistinguono il centro abitato di Parghelia.

