Parghelia, approderà in Consiglio comunale il nuovo Piano di protezione civile

Antonio Landro, sindaco di Parghelia

È stata fissata per lunedì 12 giugno alle ore 18, nella sala consiliare, la seduta di Consiglio comunale con la quale entra nel vivo il secondo mandato del sindaco Antonio Landro. I tre punti all’ordine del giorno sono quindi l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022; l’addizionale comunale Irpef, con la conferma delle aliquote per l’anno in corso. In fine, e come già anticipato l’indomani della sua vittoria elettorale, si procederà con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione civile. Questo strumento, verrà poi divulgato alla popolazione residente attraverso due incontri pubblici ancora in fase di definizione, a Parghelia e nella frazione di Fitili, per la presentazione del Piano alla comunità così da rendere noti tutti gli elementi utili alla popolazione in caso di calamità naturali.

