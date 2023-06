Parghelia, tolleranza zero verso le occupazioni abusive di parcheggi e spazi comunali

Stop a sedie, copertoni, cassette della frutta e persino bombole del gas per occupare i posti auto. Un malcostume che il Comune intende sanzionare duramente

«Sta diventando quasi consuetudine dover assistere, sulle vie pubbliche di questo territorio comunale, a illegittime occupazioni di posti auto, o porzioni di carreggiata, utilizzando ogni genere di ingombro». Questo il monito che il responsabile del servizio Area tecnica e vigilanza del Comune di Parghelia, Salvatore Suppa, rende noto attraverso una diffida rivolta ai cittadini dopo le criticità riscontrate in materia di parcheggi ad opera anche della polizia municipale. «Si passa dalle sedie alle cassette della frutta vuote, dalle bombole del gas ai copertoni d’auto». Una prassi consolidata a Parghelia che fa a pugni con le più elementari norme di buona educazione e convivenza civile, contrastando pesantemente con il decoro urbano ma, soprattutto con la legge, visto che della questione se ne occupa sia il Codice della strada che quello penale. «Codice della strada – ricorda Suppa – che punisce i trasgressori con una sanzione amministrativa dal 173 euro a 595 euro». Pugno di ferro da parte del Comune contro i trasgressori, dunque, con la polizia locale che procederà senza altri avvisi per reprimere un malcostume tanto diffuso quanto non più tollerabile.

