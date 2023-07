Parghelia, ecco come il Comune investe i proventi per le violazioni al Codice della strada

La giunta guidata dal sindaco di Parghelia Antonio Landro, ha da poco varato la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per l’anno 2023. Con la somma complessiva di 155mila euro, si andrà ad intervenire sulla segnaletica stradale, con ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della stessa. Si darà luogo poi ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi e attrezzature necessarie. Con gli stessi fondi destinati per l’annualità in corso, si effettuerà anche la manutenzione delle strade comunali; verranno poi ammodernate, potenziate, messe a norma e installate ove mancanti alcune barriere e si procederà anche con la bitumazione delle strade di proprietà dell’ente. Si effettueranno la redazione dei Piani urbani di traffico e gli interventi per la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli. Ci saranno anche corsi didattici finalizzati all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado e si darà vita a forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla Polizia locale. Ma le novità non finiscono qui: grande attenzione verrà anche riservata alla mobilità ciclistica con interventi a favore della stessa; assunzione di personale stagionale a progetto. Infine, si finanzieranno i progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

