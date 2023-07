“Spiagge sicure 2023”: finanziati pure i Comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Parghelia

Nicola Molteni

Ad annunciare lo stanziamento di due milioni di euro per il contrasto all’illegalità sulle spiagge è stato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. Il finanziamento erogato dal Governo, che ammonta a 30mila euro ciascuno dei 60 comuni costieri italiani, vede beneficiari anche Pizzo, Isola Capo Rizzuto, Tropea, Zambrone, Cutro e Parghelia. Dalla nota del sottosegretario Molteni si evince come «il Viminale, grazie al ministro Matteo Piantedosi, ha confermato, di concerto con il Mef attraverso il Fondo sicurezza urbana 2021/2023 istituito nel 2018 i fondi per il finanziamento del progetto “Spiagge sicure – Estate 2023″ a favore dei Comuni litoranei in tutta Italia». Lo stanziamento messo a disposizione «servirà a finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione e all’illegalità sulle spiagge italiane. Grazie a queste risorse, le amministrazioni locali potranno finanziare: assunzioni a tempo determinato nella Polizia locale; il pagamento del lavoro straordinario per gli stessi agenti; acquisti di dotazioni, attrezzature e mezzi di sicurezza urbana; sostenere campagne informative contro la contraffazione e l’abusivismo. Confermare questi fondi dedicati ai Comuni costieri – ha sottolineato Molteni – riafferma la grande sensibilità del Ministero dell’Interno per la sicurezza dei territori e il contrasto a quelle forme di illegalità che creano degrado, disagio, insicurezza e allarme sociale. Per la Calabria è un riconoscimento importante, che conferma l’azione della Lega anche per il Sud».

