Orgoglio e Pregiudizio, al via per il secondo anno l’evento Diemmecom con la partecipazione anche di Gratteri

Dopo il successo dello scorso anno è tornato anche quest’anno l’appuntamento con Link – Orgoglio e Pregiudizio, l’evento che ha acceso i riflettori sull’orgoglio di una terra che può e vuole liberarsi dai pregiudizi. Sul filo conduttore della kermesse culturale e crossmediale – che ieri ha animato il Riva di Falerna – è stato esplicito l’editore del Gruppo LaC, Domenico Maduli, presidente della società editoriale Diemmecom, il quale dal palco della kermesse ha spiegato come «l’orgoglio sia quello di ritrovarsi qui e condividere i valori dell’onestà, dell’essere calabresi che si ritrovano nella volontà di conseguire insieme precisi obiettivi, ma soprattutto non hanno alcun timore di metterci la faccia per rivendicare l’orgoglio di essere calabresi». Concetti che Maduli ha ulteriormente focalizzato parlando delle persone che quotidianamente condividono con lui l’impegno lavorativo: «Pretendiamo dai nostri collaboratori che scelgano da quale parte stare. Sia chiaro, ognuno è libero di fare le sue scelte e di avere le proprie idee, ma riteniamo che sia giusto saperlo. Noi sappiamo da quale parte stare e vogliamo che sia chiaro anche a tutti gli altri». Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore editoriale, Alessandro Russo, che si è detto «orgogliosissimo» di essere nella squadra Diemmecom «perché l’informazione è qualcosa di sacro, che non può prescindere dalla verità. E qui si fa vera informazione». Concetti rimarcati in un altro passaggio: «La Calabria è una terra dove spesso l’informazione diventa odio, rancore. Noi siamo orgogliosi di non essere fatti in quel modo. Abbiamo fatto una scelta di campo, vero, ma non scegliamo di misurarci attraverso il rancore ma solo attraverso la capacità di fare informazione autentica». La prima tappa si è svolta ieri sera a Falerna. La serata – che ha visto il suo momento clou nella partecipazione del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri – si è aperta con una carrellata sugli obiettivi raggiunti dal Gruppo LaC, che conta due canali televisivi (11 e 17 del digitale terrestre) e cinque testate web. È toccato al direttore generale Maria Grazia Falduto fare il punto e annunciare i progetti futuri: «È una continua evoluzione, da settembre partiranno i nuovi programmi, miriamo ad una informazione sempre più di prossimità, perché il nostro imperativo categorico è quello di non perdere mai il contatto con il territorio e con le persone». Poi,il momento più atteso, quello che ha consentito alle numerose persone presenti di ascoltare il procuratore Gratteri, che per quasi due ore ha dialogato sul palco con il direttore strategico di Diemmecom e ViaCondotti21, Paola Bottero. Infine è stato presentato Calabriart, un nuovo progetto a cui Diemmecom tiene particolarmente: l’esposizione in giro per la Calabria delle opere di grandi artisti calabresi che raccontano la regione, i suoi colori e le sue vibrazioni attraverso l’arte del grande Nik Spatari e di Cesare Berlingieri. Bottero, motore dell’iniziativa, ha svelato con entusiasmo il progetto: «È tutto nato quasi per gioco, chiedendoci quale uso alternativo si potesse fare della cartellonistica pubblicitaria per portare l’arte sulle strade e creare una sorta di museo a cielo aperto. Ora è un progetto per il quale ci fanno i complimenti e non manca chi si dice pronto ad esportare l’idea fuori dai confini italiani». LEGGI ANCHE: Nicola Gratteri all’evento di LaC: «Ho la fila fuori dalla porta di chi vuole denunciare»

