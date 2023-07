Arte e tutela ambientale, a Parghelia promossa una estemporanea di pittura

In occasione degli eventi estivi 2023, il Comune di Parghelia, in sinergia con l’associazione culturale “Centro arte Castel Gandolfo” ha organizzato una estemporanea di pittura che coinvolgerà il centro costiero. Come anticipato dal vice sindaco Tommaso Belvedere, hanno aderito al progetto una decina di artisti. Il tema delle opere sarà l’ambiente e l’educazione ambientale, al fine di sensibilizzare i visitatori sull’importanza di attuare comportamenti virtuosi atti a tutelare il patrimonio naturalistico e di riflesso la salute delle specie animali e dell’uomo. L’appuntamento entrerà nel vivo nella mattinata dal 6 agosto, a partire dalle ore 9.30. Gli artisti aderenti (per partecipare si dovrà compilare apposita richiesta da inviare all’ente promotore) dovranno presentarsi presso la sede del municipio per la timbratura delle tele. Per realizzare i loro lavori avranno tempo fino alle ore 19.00. Nella giornata successiva, il 7 luglio, le creazioni verranno esposte nell’area della piazzetta del Comune. La giuria tecnica valuterà le opere presentate e selezionerà i tre vincitori. La fase conclusiva del progetto è rappresentata dalla cerimonia di premiazione in programma alle ore 21.30. Nel cortile dell’edificio scolastico si terrà poi la performance “L’opera in salotto” con le esibizioni del Melos trio: Cosimina Antonella Conforti, Claudia Pochini (flauto) e Giovanni Battista Romano (pianoforte). Ad anticipare l’appuntamento con l’arte, sabato 5 agosto, in piazza Europa, l’evento Saxofonia.

LEGGI ANCHE: Zambrone, pronto il programma per l’ottava edizione della kermesse aramonese

Successo per il cammino “Timpi timpi” alla scoperta del borgo di Motta Filocastro

Briatico, ecco i vincitori del premio poetico letterario dedicato a Lombardi Satriani