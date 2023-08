Parghelia, ripulita da sabbia ed erbacce la scalinata di “Michelino”

La suggestiva scalinata che conduce alla spiaggia di “Michelino” a Parghelia, è ritornata da qualche giorno agli antichi splendori grazie al duro impegno dei ragazzi del Servizio civile universale, che si stando prendendo cura di diversi angoli del paese. Dopo il recente restauro della centralissima fontana di piazza Europa, ora uno dei luoghi simbolo di Parghelia torna ad essere in uno stato decoroso. I gradini in pietra, sono stati completamente ripuliti da tutti i depositi di sabbia generati dalle centinaia di visitatori che ogni giorno affollano una delle spiagge più belle e panoramiche d’Europa e che, spesso, rendono scivoloso il percorso specie in discesa. Inoltre, è stato effettuato anche un accurato lavoro di ripulitura della stessa da canneti ed erbacce che costeggiano la parte interna della scalinata e che tendono a invadere il sentiero scosceso. «Le operazioni di ripulitura della pavimentazione da tutti gli accumuli di sabbia – hanno fatto sapere dalla Proloco di Parghelia -, sono state eseguite in maniera tale da consentire che il suo normale ritorno sulla spiaggia possa avvenire già con le prime piogge di fine estate».

LEGGI ANCHE: Parghelia inizia a cambiare aspetto grazie ai ragazzi del Servizio civile universale

