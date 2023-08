Drapia: si scaldano i motori per la I edizione del festival itinerante Buskers on the Road

Sulla scia di grandi appuntamenti nazionali come il Ferrara Buskers Festival o del felice esempio del Borgo Incantato di Gerace, il 27 e 28 Agosto inaugura a Drapia (VV) la prima edizione del Buskers on the Road, un festival itinerante di artisti di strada e circo contemporaneo, organizzato grazie al partenariato composto da Comune di Drapia, Pro Loco drapiese e dall’associazione Il Circo Verde. Questa prima edizione intitolata “Gli Artisti di Strada sulla Costa degli dei”, rientra nel cartellone estivo di Calabria Straordinaria, e toccherà con vari appuntamenti tutte le frazioni del piccolo comune a pochi km dallo splendido borgo di Tropea. Per la tappa inaugurale del Buskers on the Road è stata scelta una location d’eccezione. Ed è infatti dal meraviglioso giardino del Castello Galluppi di Caria che partirà la pacifica invasione di personaggi strambi e divertenti, giocolieri, acrobati e clown pronti a regalare agli spettatori momenti di gioia collettiva, a stupirli con le loro abilità e ammaliarli con la loro simpatia.

Il Buskers on the Road è un evento totalmente gratuito, ideato da Consuelo Perri che ne cura la direzione artistica e, con il supporto del collettivo artistico Spazio Zero di Catanzaro, l’organizzazione. Fortemente voluto dal sindaco Alessandro Porcelli e dal presidente del consiglio comunale Giovanna Iannello l‘evento offrirà ai residenti un sano divertimento e ai tanti turisti e curiosi un valido motivo per allontanarsi dalle splendide spiagge della Costa degli dei, alla scoperta di un territorio ancora sconosciuto ai più. Grazie alle diverse realtà, locali e non, coinvolte e al contributo della Regione Calabria, sono molte le attività previste, dai laboratori di circo per i più piccoli, al trekking “Sul Cammino di Ulisse” che, insieme all’esposizione di artigianato e al mercato di produttori locali regaleranno al pubblico un divertimento sano e partecipativo. Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità e il programma si possono visitare le pagine Facebook e Instagram del Festival.

