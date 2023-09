Legambiente a Parghelia per la giornata di “Puliamo il mondo”

Sabato 23 anche Parghelia ha aderito alla giornata di educazione ambientale “Puliamo il mondo” indetta da Legambiente, con il supporto dell’amministrazione comunale, della Proloco e dei ragazzi del Servizio civile universale. L’appuntamento, rivolto a tutti coloro che hanno inteso partecipare, è stato il parcheggio del campo sportivo alle ore 11,00. Tutti i presenti, muniti di guanti e cappellino, hanno collaborato intensamente alla giornata dedicata alla pulizia e all’educazione ambientale rivolta anche agli allievi del plesso scolastico di Parghelia. La nutrita squadra di volontari, munita di apposita pettorina, sacchi e strumenti per raccogliere rifiuti situati in luoghi critici o difficili da raggiungere, è partita dal campo sportivo per ripulire poi tutta l’area adiacente la rotatoria dell’ex strada provinciale n.522 ed anche buona parte di essa. Alle azioni intraprese, che hanno interessato anche la scalinata di accesso alla spiaggia “La Grazia”, ripulita ciclicamente dai ragazzi del Servizio civile universale, è seguito il messaggio del vicesindaco Tommaso Belvedere, condiviso anche dai volontari: «La cattiva abitudine di abbandonare rifiuti in quella zona è purtroppo nota. Con la nostra azione vogliamo ancora una volta sottolineare che l’ambiente è nostro e dobbiamo tutelarlo, Nnon abbiamo via di scampo altrimenti. Noi, con i volontari del Servizio civile universale, la scuola, la Proloco e Legambiente vogliamo differenziarci».

LEGGI ANCHE: Parghelia: salvata dalle fiamme la storica struttura ricettiva di Baia Paraelios

Incendi a Briatico, inizia la conta dei danni. Il sindaco: «Un inferno che ha distrutto ogni cosa»

Parghelia, Consiglio comunale alle prese con le variazioni di bilancio

Ritrovato a Bari giovane scomparso da Parghelia