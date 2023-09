Parghelia, Consiglio comunale alle prese con le variazioni di bilancio

Sono sei i punti all’ordine del giorno della prossima seduta de Consiglio comunale di Parghelia, fissata per mercoledì 27 settembre alle ore 17,30. In prima battuta, si discuterà dell’approvazione dello statuto dell’Azienda consortile per la gestione associata dei servizi sociali dei 16 Comuni dell’Ats. Quindi si passerà all’approvazione delle due variazioni al bilancio di previsione finanziario (2023-2025), con ratifica della delibera di giunta dell’11 agosto e del 9 settembre. Quarto e quinto punto all’ordine del giorno sono i due riconoscimenti di debiti fuori bilancio a seguito di due sentenze del Tribunale di Vibo Valentia riguardanti controversie di alcuni privati contro il Comune. In ultimo, alcune variazioni di bilancio per il pagamento di vecchi debiti.

