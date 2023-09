Parghelia: prorogata alla Cal Progetti la gestione del depuratore “Le Grazie”

Al Comune di Parghelia è in fase di redazione il nuovo bando per l’affidamento del “Servizio di conduzione, custodia, controllo, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione intercomunale di Parghelia-Tropea-Zaccanopoli-Drapia in località Le Grazie“. Per tale motivo, spiega l’Ufficio tecnico comunale, «occorre garantire un servizio essenziale alla comunità senza discontinuità alcuna». La «proroga tecnica» alla ditta Cal Progetti con sede a Vibo Valentia per l’impianto e le annesse stazioni di sollevamento sarà della durata di quattro mesi e comporterà un impegno di spesa di circa 23mila euro. Prosegue nel frattempo l’iter burocratico relativo al finanziamento regionale di oltre 800mila euro, recentemente ottenuto dall’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro, riguardante la manutenzione straordinaria del depuratore consortile. Tali risorse consentirebbero un intervento importante su buona parte del sistema di automazione della struttura, a partire proprio dalla sostituzione ex novo dei quadri elettrici che, spesso, causano gravi disfunzioni al depuratore.

