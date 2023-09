Parghelia, la Regione finanzia la manutenzione straordinaria del depuratore “Le Grazie”

L’amministrazione comunale di Parghelia, guidata da Antonio Landro, ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre 800mila euro per l’efficientamento del depuratore consortile di “Le Grazie” in cui confluiscono anche i reflui dei Comuni di Drapia e Tropea. A dare in anteprima la notizia è stato il vicesindaco Tommaso Belvedere il quale, per sommi capi, ha evidenziato in cosa consiste la tipologia dell’intervento che si andrà presto a fare: «Con questo finanziamento cospicuo si metterà mano un po’ a tutta l’automazione del depuratore. La manutenzione straordinaria prevista per efficientare “Le Grazie” consiste nella sostituzione del gruppo elettrogeno esistente e di tutti i quadri elettrici oramai obsoleti presenti sulla linea. Sono proprio questi ultimi spesso – ha precisato Belvedere – i principali responsabili delle disfunzioni che si verificano sulle pompe di sollevamento e che spesso generano anche problemi importanti che però riusciamo sempre a risolvere con efficienza e tempestività. Ringraziamo quindi il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il quale tiene molto alla depurazione – ha poi concluso Belvedere -, per averci accordato un finanziamento che attendevamo da molto tempo a totale beneficio del territorio».

