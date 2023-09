“Spiagge sicure 2023”, anche Parghelia si dota di nuovi strumenti per il controllo del territorio

Nell’ambito del progetto governativo “Spiagge sicure 2023”, per il contrasto all’illegalità sulle spiagge, il Comune di Parghelia ha inteso dotarsi di due foto-trappole, tre apparati “push to talk” e nuove divise per la polizia municipale. «Le due foto-trappole, che attendiamo di ricevere ed installare a breve – spiega il vicesindaco Tommaso Belvedere -, verranno dislocate agli ingressi delle spiagge di “Michelino” e “Le Grazie”, così da meglio controllare l’eventuale presenza di venditori ambulanti non autorizzati, l’eventuale vendita di merce contraffatta ed altri tipi di illeciti che purtroppo vengono riscontrati sulle nostre spiagge. Saranno entrambe le telecamere degli strumenti deterrenti che incrementeranno il nostro servizio di controllo del territorio aumentando la sicurezza per cittadini e villeggianti che scelgono Parghelia per trascorrere le loro vacanze. A questi due strumenti – ha aggiunto Belvedere – si aggiungono i tre dispositivi “push to talk”, in dotazione alla polizia locale, al fine di rendere più capillare ed immediato il servizio di sorveglianza e di contrasto all’illegalità». Infine, oltre all’implementazione da tre a sei delle ore lavorative del personale della polizia municipale, il fondo di circa trentamila euro (erogato a 60 Comuni costieri italiani inclusi anche Pizzo, Isola Capo Rizzuto, Tropea, Zambone, Cutro e Parghelia), «è stato impiegato anche per fornire nuove divise alla polizia municipale».

