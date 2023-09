Ritrovato a Bari giovane scomparso da Parghelia

La Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il piano di ricerca per le persone scomparse

E’ stato ritrovato dai carabinieri a Bari il35enne di Parghelia, Iconio Locane, di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. La Prefettura di Vibo Valentia aveva prontamente attivato il piano provinciale per le persone scomparse, atteso che del 35enne non si avevano più notizie ed i familiari si erano rivolti alle forze dell’ordine per le ricerche. Secondo le prime informazioni, Locane si sarebbe allontanato volontariamente dal Vibonese.

