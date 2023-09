Tragico incidente lungo la provinciale 73 nel Vibonese, un morto

È di un morto il bilancio del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 73 che collega Vibo Valentia e Soriano. La dinamica del sinistro, avvenuto nei pressi dell’uscita autostradale, non è ancora chiara. Dalle prime informazioni, l’uomo P.F., 66 anni, originario di Gerocarne, viaggiava a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Sul posto i sanitari del 118, elisoccorso, vigili del fuoco e la polizia.

