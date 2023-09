Incidente stradale mortale sulla statale 280: perde la vita un operaio dell’Anas

Incidente mortale lungo la superstrada dei Due Mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme. A perdere la vita un giovane operaio dell’Anas di 25 anni che stava cercando di veicolare il traffico a seguito di un altro incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato tuttavia travolto da un’auto di passaggio. Inutili si sono rivelati per lui i soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine per regolarizzare il traffico ed effettuare i rilievi del caso.

