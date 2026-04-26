Dramma nel pomeriggio. Il motociclista è deceduto dopo l’impatto con il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

Incidente mortale nel Vibonese, dove un giovane di 26 anni, A. D., di Polia, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Francavilla Angitola a Polia. Il ragazzo viaggiava in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro con un trattore. L’incidente è avvenuto in località Cannalia, nel comune di Francavilla, alla fine di un rettilineo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Ogni tentativo di soccorso è risultato inutile e la domenica si è trasformata in una giornata di dolore per il territorio vibonese.

La dinamica resta da ricostruire nei dettagli: al momento, l’unico dato certo è lo scontro devastante tra la moto condotta dal giovane e il mezzo agricolo. Il sindaco di Polia proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Nel territorio vibonese non è stato l'unico incidente che si è verificato oggi. A Vibo Valentia, un altro centauro si è scontrato con un'auto. L'uomo è stato trasferito in ospedale con politraumi ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La vettura coinvolta dopo l'urto si è scontrata con un'altra auto che stava sopraggiungendo.