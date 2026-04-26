Incidente mortale nel Vibonese, dove un giovane di 26 anni, A. D., di Polia, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Francavilla Angitola a Polia. Il ragazzo viaggiava in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro con un trattore. L’incidente è avvenuto in località Cannalia, nel comune di Francavilla, alla fine di un rettilineo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

 Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Ogni tentativo di soccorso è risultato inutile e la domenica si è trasformata in una giornata di dolore per il territorio vibonese.

La dinamica resta da ricostruire nei dettagli: al momento, l’unico dato certo è lo scontro devastante tra la moto condotta dal giovane e il mezzo agricolo. Il sindaco di Polia proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Nel territorio vibonese non è stato l'unico incidente che si è verificato oggi. A Vibo Valentia, un altro centauro si è scontrato con un'auto. L'uomo è stato trasferito in ospedale con politraumi ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La vettura coinvolta dopo l'urto si è scontrata con un'altra auto che stava sopraggiungendo.