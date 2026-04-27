L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele III durante una consegna nei pressi di un bar. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe centrato con lo specchietto la pesante porta che a sua volta ha impattato contro l’uomo. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118

Grave incidente pochi minuti fa a Mileto, in via Vittorio Emanuele III. Un trasportatore è stato violentemente colpito dal portellone del suo mezzo refrigerato mentre era intento ad effettuare una consegna in bar della strada.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, un’auto in transito avrebbe colpito con lo specchietto il portellone del mezzo che, a sua volta, ha violentemente impattato contro l’uomo intento a scaricare. Sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri e gli operatori del 118 che stanno valutando le condizioni del ferito che comunque è cosciente.