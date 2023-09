Incidente a Sorianello, auto precipita in un burrone: 18enne trasferito in elisoccorso

Un 18enne alla guida di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un burrone per oltre venti metri in contrada Torre a Sorianello. Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza del 118 partita da Soriano Calabro. Viste le condizioni critiche del giovane, che ha riportato diversi traumi, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno attuato le operazioni di recupero del ragazzo. Solo successivamente il mezzo aereo è potuto partire per trasportare il diciottenne a all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove si trova attualmente ricoverato. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche le forze dell’ordine al fine di accertare eventuali responsabilità.

