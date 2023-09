Parghelia: salvata dalle fiamme la storica struttura ricettiva di Baia Paraelios

Non hanno risparmiato il territorio di Parghelia gli incendi che nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno colpito il Vibonese. A raccontare quanto avvenuto ieri in tarda serata, è il sindaco Antonio Landro che in prima persona ha raggiunto il luogo del disastro insistendo affinché la “macchina” dei soccorsi raggiungesse pure Parghelia. «Sono stato allertato dell’incendio alla storica struttura di Baia Paraelios attorno alle ore 21,45. Immediatamente mi sono recato sul posto per prendere visione di quanto stava accadendo e per, eventualmente, predisporre il piano di evacuazione delle case e delle altre strutture ricettive nei pressi del villaggio. La situazione è apparsa subito grave ed assieme al manutentore abbiamo iniziato ad intervenire con degli estintori. Le fiamme altissime hanno però reso vano ogni sforzo».

«Mentre l’inferno avanzava rapidamente – prosegue Landro nel suo racconto -, ho contattato la Prefettura di Vibo Valentia facendo presente al viceprefetto Maria Rosa Luzza, che ringrazio per la sensibilità e la prontezza d’intervento dimostratami, la situazione da affrontare con tempestività poichè interessava zone abitate. E’ stato quindi fatto scattare il piano di evacuazione. Nel giro di mezz’ora è sopraggiunta una squadra di vigili del fuoco con un autobotte ed il caposquadra, ravvisato l’altissimo rischio per le case vicine, ha richiesto una seconda squadra. Senza mai interrompere il loro intervento con le idrovore, i pompieri si sono letteralmente infilati nell’inferno di fuoco attrezzati di maschere, riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme e scongiurando così il propagarsi dell’incendio alle zone abitate vicine, salvando quindi da totale distruzione la storica struttura storica turistica del Paraelios. Sono profondamente grato – ha infine concluso Landro – al viceprefetto Luzza, alle squadre intervenute su Parghelia e a tutti i vigili del fuoco che ieri sono sopraggiunti anche da Crotone e da fuori regione per far fronte alla grave situazione che ha duramente colpito gran parte del nostro territorio provinciale».

