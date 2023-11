Parghelia, in memoria di Giulia Cecchettin la manifestazione contro la violenza sulle donne

«Quando ci si apprestava ad organizzare l’evento dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nessuno avrebbe potuto immaginare che la morte della giovanissima Giulia Cecchettin avrebbe raggelato tutti e riscritto tutto». Questo è il pensiero che corre nella mente degli amministratori di Parghelia, a pochi giorni dall’accaduto e a poca distanza da un appuntamento che, ancora una volta come non mai, rende solenne la data del 25 novembre. Per l’occasione, l’amministrazione comunale e l’assessorato alle Politiche sociali, Welfare e Pari opportunità, retto dall’assessore Rosy Cutuli, ha ideato un incontro di profonda riflessione sul tema previsto per sabato 25 novembre alle ore 16:00 nella sala Consiliare. All’evento intitolato “Se mai abbasserò la testa sarà solo per ammirare le mie scarpe”, prenderanno parte il sindaco Antonio Landro, la stessa Rosy Cutuli, il segretario comunale Adriana Avventura, il dirigente scolastico Francesco Fiumara, la presidente dell’associazione “Pianeta Donna” Maria Rosaria La Bella e la presidente della Proloco di Parghelia Cristina Anello. La manifestazione trova anche il pieno supporto della Questura di Vibo Valentia.

