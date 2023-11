Parghelia, piazza Europa cambia aspetto e si accende di colori per i bambini

Dopo un mese di instancabile lavoro, anche Parghelia, come diversi borghi della Calabria, ha il suo angolo di spensieratezza e felicità, per grandi e piccini, grazie al murales e al gioco della campana realizzati dall’assessore comunale Rosy Cutuli in piazza Europa. «Ogni volta che passavo dalla piazza – ci ha fatto sapere – mi dispiaceva vederla buia, per via del fitto fogliame degli alberi che non lascia filtrare la luce del sole o dei lampioni, e per nulla sfruttata dalla comunità. Eppure è un luogo di transito molto frequentato, specie per le scuole vicinissime. Così ho dato retta al mio cuore e, spinta anche dal fatto che pure al Central Park di New York c’è una campana disegnata a terra dove tutti giocano, ho iniziato per gioco a darmi da fare. Quel che mi ha colpita subito è stato vedere che i bambini conoscevano questo gioco antico ma, soprattutto, che gli adulti hanno iniziato a tornare bambini giocandoci. Un signore addirittura ha rischiato di rompere il proprio telefono mentre continuava a saltare da una casella all’altra. Mentre realizzavo il murales – sottolinea -, ero costantemente circondata da persone attente a ciò che facevo: da un lato c’erano adulti che avanzavano richieste affinché dipingessi anche il loro animale preferito, dall’altro c’era chi asseriva che quello che stavo realizzando fosse poco educativo con bambini seduti su di una nuvola o a penzoloni sugli alberi come le scimmie; dall’altro ancora c’erano i bambini, che con la loro immensa fantasia e bontà d’animo hanno riconosciuto il personaggio dello Stregatto, apprezzando persino che la bimba dipinta uscisse dal solito stereotipo di fanciulla con i capelli biondi e che avesse una chioma nera».

La missione della Cutuli è dunque pienamente riuscita: regalare felicità a tutti i bambini ed anche a coloro che lo sono stati. «Mi piace molto impegnarmi per i bambini, per il semplice fatto che non hanno sovrastrutture mentali, che guardano il mondo con purezza e trovano bellezza ovunque grazie alla loro spiccata fantasia. Il mio desiderio – spiega – è di puntare su questa miniera d’oro immensa che sono i bambini ed il loro approccio al mondo, partendo da questa risorsa incredibile per creare percorsi educativi improntati alla semplicità, alla bellezza, all’onestà così da formare generazioni nettamente più felici e gioiose. L’occhio dei bambini non è assolutamente come quello degli adulti, molto spesso siamo circondati da persone imbruttite, annoiate o peggio incattivite e sarebbe bello riuscire a capovolgere la realtà, partendo anche da un tocco di colore e di giocosità in un angolo spoglio del paese». Le prossime decorazioni, fantasiose, colorate, allegre, verranno realizzate «su richiesta del sindaco Antonio Landro sia all’interno del padiglione scolastico che nel cortile, ma bisognerà a attendere quantomeno la primavera – ha infine concluso – così da sfruttare un clima più mite rispetto a quello invernale alle porte».

