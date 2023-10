Notte di fuoco a Parghelia: si fa la conta dei danni, tre i feriti e diverse le famiglie evacuate

Il sindaco Landro ha sporto denuncia contro ignoti e richiesto l'intervento della Regione Calabria per mettere in sicurezza le aree colpite

«Se siamo riusciti ad evacuare circa 40 persone e a limitare i danni ai privati, è tutto merito della polizia locale, diretta dal comandante Domenica Donato, del viceprefetto di Vibo Valentia Maria Rosa Luzza, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, intervenuti tutti magistralmente, altrimenti avremmo registrato un bilancio ancor più tragico. Tre vigili del fuoco sono infatti finiti al Pronto soccorso di Tropea, mentre le fiamme hanno distrutto molte infrastrutture comunali e devastato un ambiente mozzafiato». Esprime tutta la sua preoccupazione sindaco di Parghelia Antonio Landro, a distanza di qualche giorno dal devastante rogo – di origine dolosa – che ha interessato gran parte del suo territorio comunale. «L’incendio – ha spiegato – si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica attorno alle 2:30 di notte da una scarpata tra la ferrovia e l’ex Statale 522, oggetto di continui e gravi incendi dolosi proprio per la totale assenza di manutenzione del verde». Il forte vento di scirocco ha fatto il resto. «Nel giro di pochi minuti, il fuoco ha raggiunto le aree private incolte, accentuando la rapidità di propagazione delle alte fiamme. Appena sono stato avvisato ho allertato immediatamente i vigili del fuoco e mi sono recato sul posto con gli agenti della polizia locale.

Ravvisata la tragicità della situazione e la difficoltà dei vigili del fuoco a domare l’incendio – ha dichiarato Landro -, ho allertato la Prefettura di Vibo Valentia per richiedere maggiori forze d’intervento al fine di salvaguardare aree abitate già pericolosamente lambite dalle fiamme. Anche in questa occasione il viceprefetto Maria Rosa Luzza, che ringrazio profondamente, si è mostrata disponibilissima inviando polizia, carabinieri e altre squadre di soccorso». Sopraggiunti i rinforzi, che hanno assunto vigilanza e controllo del territorio, le fiamme si sono propagate su Michelino raggiungendo località Genola. «L’area composta da abitazioni e case vacanza ancora piene di turisti è stata intrappolata dalle fiamme. A quel punto – ha sottolinea Landro -, sono stato costretto a ordinare l’evacuazione degli stabili. Nonostante gli attimi concitati ed il pericolo per tutti, la polizia locale – magistralmente coordinata dal comandante – ha redatto l’elenco delle persone messe in salvo. Purtroppo lo sferzare del vento e le pericolosissime fiamme hanno causato il ferimento di tre uomini dei vigili del fuoco che hanno lavorato – ha sottolineato – senza sosta, con anima e cuore». Mentre venivano trasferiti all’ospedale di Tropea, il lavoro si è poi concentrato nei pressi della struttura turistica “Il Poggio di Tropea”, dove si è temuto il peggio. In quell’area impervia sarebbe stato impossibile un intervento via terra, ma grazie al durissimo lavoro compiuto, le fiamme sono state spente. Le persone evacuate hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni alle 7 del mattino».

I danni restano ingenti, per l’ambiente e le infrastrutture comunali: devastati l’impianto di videosorveglianza e di illuminazione pubblica sul piazzale di Michelino, nonché la condotta fognaria – ora ripristinata – che collega i sollevamenti della stazione e della strada di località “La Grazia”. «Dopo aver sporto denuncia contro ignoti, grazie all’attività d’indagine condotta dal comandante della Polizia locale, che ha esaminato i filmati di tutte le telecamere sul territorio e messo a disposizione degli inquirenti quanto emerso, richiederò un sostegno economico alla Regione per aiutarci nel mettere in sicurezza le aree duramente colpite. Intendiamo difendere tutti assieme – ha concluso Landro – i traguardi sul piano turistico raggiunti a livello internazionale».

