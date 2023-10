Parghelia, la Fidapa di Tropea promuove la sensibilizzazione contro il tumore al seno

In occasione della campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno “Nastro rosa 2023”, la Fidapa Bpw Italy sezione di Tropea ha organizzato un incontro domenica 15 ottobre alle ore 16,00, presso la Sala consiliare di Parghelia, dal titolo “La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita”. A raccogliere l’appello per questo evento pubblico delle socie Fidapa, coordinate dalla presidente di sezione Domenica Pontoriero, sono anche l’amministrazione comunale di Parghelia, i volontari del Servizio civile universale e la Proloco. Secondo il programma stilato, al convegno interverranno, oltre al sindaco Antonio Landro, all’assessore comunale alle Politiche sociali-Welfare-Pari opportunità Rosy Cutuli e alla presidente Proloco di Parghelia Cristina Anello, anche la dottoressa Maria Grazia Arena in qualità di dirigente medico responsabile del servizio di Oncologia presso l’Asp di Vibo Valentia. Assieme a lei, per discutere di prevenzione, diagnosi precoce, registro regionale dei tumori, testimonianze e qualità della sanità locale e regionale per quanto concerne il tema specifico, ci sarà anche la dottoressa Teresa Landro, ex dirigente medico responsabile del centro screening dell’Asp. A coordinare ulteriormente la campagna di sensibilizzazione “Nastro rosa 2023”, saranno, in fine, le due socie Fidapa Concetta Bordino, in qualità di vicepresidente di sezione, e Chiara Epifanio past president.

