Torna a Vibo Marina l’iniziativa “Prendiamoci cura delle nostre spiagge”: per ogni bicchiere di mozziconi raccolti una bibita fresca omaggio

La locandina che promuove l’iniziativa ambientale

«Torna anche quest’anno l’iniziativa ambientale sulle spiagge della costa di Vibo Valentia, promossa dall’assessorato all’Ambiente e dalla ditta Muraca srl». A comunicarlo è il Comune di Vibo Valentia attraverso un comunicato stampa. L’attività, «intitolata “Prendiamoci cura delle nostre spiagge” – prosegue la nota del Comune -, è volta alla tutela delle coste e alla sensibilizzazione di cittadini e visitatori sui comportamenti responsabili. Dal 16 luglio al 30 agosto, ogni mercoledì, sarà possibile partecipare attivamente a questa azione che coinvolge le spiagge di Vibo Marina, Bivona e Trainiti. I partecipanti che raccoglieranno i mozziconi di sigaretta abbandonati lungo l’arenile e li consegneranno all’interno di un bicchiere, riceveranno in cambio una bevanda fresca offerta dagli stabilimenti aderenti: lido “La Rada”, lido “Marea, hotel Baia Trainiti”.

«L’iniziativa – afferma l’assessore Miceli – nasce dalla necessità di contrastare un fenomeno diffuso e nocivo: i mozziconi di sigaretta impiegano oltre otto anni per decomporsi, rappresentando un serio rischio per l’ecosistema marino». L’assessore ha inoltre aggiunto che «già nei giorni scorsi, insieme alla Muraca, abbiamo distribuito gratuitamente ai tanti bagnanti dei pratici posacenere da spiaggia. Inoltre, sempre per garantire il massimo della pulizia sugli arenili, abbiamo installato numerose isole ecologiche con i singoli mastelli della differenziata e dei trespoli per l’indifferenziata, il tutto per creare le condizioni ideali per poter godere di una spiaggia pulita e di servizi adeguati».

Il Comune invita cittadini, turisti e operatori balneari a partecipare con senso civico e spirito collaborativo. «Un piccolo gesto quotidiano – conclude l’assessore – può generare un grande impatto sulla bellezza e salubrità delle nostre spiagge».