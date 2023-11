Incidente stradale a Parghelia, stabili le condizioni di un ferito

Restano stazionarie le condizioni di un 65enne di Cessaniti (D. B.) ricoverato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro e rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la ex Statale 522 nei pressi del bivio per Parghelia. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Altro ferito è stato trasportato per le cure del caso all’ospedale di Vibo Valentia ed è fuori pericolo. Sul posto per mettere in sicurezza l’arteria stradale sono intervenuti gli uomini dell’Anas, mentre a prestare i soccorsi sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e i sanitari del 118. I carabinieri sono invece impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente al fine di accertare eventuali responsabilità.

LEGGI ANCHE: Scontro auto moto a Filadelfia, giovane centauro trasportato in elisoccorso

Incidente su A2 tra Pizzo e Sant’Onofrio, deceduto 77enne di Filadelfia