Incidente su A2 tra Pizzo e Sant’Onofrio, deceduto 77enne di Filadelfia

E’ deceduto Antonio (Totò) Stillitani, 77 anni, di Filadelfia, coinvolto in un incidente stradale lunedì mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dalla sorella. L’incidente è avvenuto in autostrada nel tratto ricompreso tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio. Il 77enne era rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo dall’abitacolo si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Quindi il trasferimento in ospedale a Catanzaro in elisoccorso a causa di un trauma cranico che si è rivelato fatale. Ancora da chiarire le cause dell’incidente sul quale ha avviato le indagini la Polizia stradale di Vibo Valentia.

