Incidente in autostrada nel tratto vibonese, un ferito in elisoccorso

Scontro in autostrada in direzione sud nel tratto ricompreso tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant’Onofrio poco dopo un’area adibita alla sosta dei veicoli. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate finendo la loro corsa contro il guardrail. Su una delle autovetture coinvolte nell’incidente viaggiavano fratello e sorella, residenti a Filadelfia. La donna si trovava alla guida dell’auto ma non ha riportato ferite. Un trauma cranico ha riportato invece il fratello che, a scopo precauzionale, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Interrotta momentaneamente la circolazione stradale. Sul posto per ricostruire l’accaduto ed accertare eventuali responsabilità si sono portati gli agenti della Polstrada provenienti da Vibo Valentia.

