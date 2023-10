Incidente lungo la strada per Arena, auto guidata da un 93enne finisce fuori strada

Un incidente si è verificato stamani lungo la strada per Arena. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada terminando la corsa in un sentiero. Alla guida, un anziano di 93 anni. Tanto spavento ma per fortuna nessuna gravissima conseguenza. Sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasferito in ospedale a Serra San Bruno per le cure del caso.

